Unfall in Nobitz fordert drei Verletzte

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der Altenburger Straße in Nobitz in Höhe der Bushaltestelle und Einmündung Nordstraße. Aus bislang noch nicht genau geklärter Ursache touchierte der auf der B 180 aus Klausa kommende Peugeot eines 79-Jährigen einen VW Polo.