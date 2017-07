Unfall in Trebanz: Achtjährige hat Schutzengel

Trebanz. Es hätte schlimm enden können. Doch eine Achtjährige hatte am Freitagnachmittag einen Schutzengel. Sie überstand einen schweren Verkehrsunfall mit nur leichten Verletzungen. Dieser ereignete sich im Trebener Ortsteil Trebanz. Nachdem das Mädchen dort am Straßenrand gestanden und Pferde auf einer Koppel beobachtet hatte, wollte sie wieder zurück auf die andere Seite, wo ihr Großvater mit dem Fahrrad wartete. Als die Schülerin loslief, schaute sie jedoch nicht nach dem Verkehr. Sie wurde von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und auf die Straße geschleudert. Der 52-jährige Fahrer hatte nicht mehr ausweichen können. Das Mädchen wurde in der Klinik behandelt, konnte diese aber bereits am selben Tag wieder verlassen.



Von ovz