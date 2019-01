Schmölln

Auf der A 4 fuhren am Montagabend zwei Lastwagen kurz vor der Anschlussstelle Schmölln in Richtung Dresden ineinander. Ein 52-jähriger tschechischer Lkw-Fahrer erkannte zu spät, dass der Verkehr vor ihm stockte. Bei dem Versuch, noch links am Stauende vorbei zu fahren, blieb er mit seinem Anhänger am Anhänger des Lkws vor ihm hängen. Beide wurden aufgerissen und die Ladung – bestehend aus Lüftungsschächten – verteilte sich auf der Fahrbahn. Eine Hecktür riss ab und blieb auf der Motorhaube eines Pkws liegen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf 31 000 Euro, teilte die Autobahnpolizeiinspektion am Dienstag mit.

Von ovz