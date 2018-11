Meuselwitz

Der bauliche Zustand am Meuselwitzer Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium beschäftigt die Menschen in der Schnauderstadt weiterhin. Nachdem die OVZ in der vergangenen Woche über die Situation berichtet hatte, hat auch die von Schülern und Eltern organisierte Unterschriftensammlung noch einmal deutlich an Fahrt gewonnen.

Bürger sehen „Notwendigkeit des Anliegens“

Insgesamt gut 600 Unterzeichner hätten seit Start der Aktion vor etwa anderthalb Monaten ihre Unterstützung bekundet und sich in die Listen eingetragen, berichtet Schulelternsprecherin Claudia Galow. Zudem sei das Thema inzwischen auch zum Stadtgespräch geworden. „Die Leute diskutieren über unsere Forderung, viele äußern Verständnis und Sympathie“, so ihr Eindruck.

Zur breiten öffentlichen Resonanz dürfte nicht zuletzt das Engagement der Schüler beigetragen haben. Einige von ihnen waren etwa bereits am Mittwoch in der Innenstadt unterwegs, um für ihre Forderungen zu trommeln und die nötigen Unterschriften einzuwerben. Auch zum Europaabend des Gymnasiums am Dienstag hätten sich zahlreiche Unterstützer gefunden, so Galow. „Viele Menschen sehen die Notwendigkeit unseres Anliegens.“

Baulicher Zustand schwächt Schulstandort

Wie berichtet, ist insbesondere der bauliche Zustand des Haus II in der Schulstraße sowie des nahen Mehrzweckgebäudes und der örtlichen Turnhalle den Eltern und Schülern ein Dorn im Auge. Gerade um eine ordentliche Essensausgabe und eine ansprechende Mensa zu garantieren, müssten hier mitunter seit Jahren nötige Sanierungs- und Renovierungsarbeiten endlich angegangen werden, so die Forderung.

Nicht zuletzt werde damit auch die Außenwirkung des Schulstandorts Meuselwitz, der neben Schmölln das einzige Gymnasium des Kreises außerhalb Altenburgs beherbergt, gestärkt, sind sich die Beteiligten sicher.

Kreis will Vorhaben in Schulnetzplanung aufnehmen

Die noch bis Ende des Monats gesammelten Unterschriften sollen im Anschluss an die Aktion dem Landratsamt als zuständigem Schulträger übergeben werden, um die Verantwortlichen zum Handeln zu bewegen. Aus Richtung der Kreiszentrale gibt es indes zumindest erste zaghafte Auskünfte zur Zukunft des Hauses.

Die Kreisverwaltung werde im Zuge der anstehenden Schulnetzplanung für 2019 bis 2024 eine Lösung für beide Schulgebäude des Meuselwitzer Gymnasiums erarbeiten, heißt es schriftlich auf eine OVZ-Anfrage. Dazu zähle auch eine ansprechende Mittagsversorgung. Man werde im Zuge der Schulnetzplanung über weitere Entwicklungen informieren.

Ungeachtet dessen wollen die Meuselwitzer Schüler auch am heutigen Freitag wieder Unterschriften sammeln. Ab etwa 10.45 Uhr können sich interessierte Unterstützer auf dem Markt in die Listen eintragen. Die Aktion soll etwa anderthalb Stunden dauern.

Von Bastian Fischer