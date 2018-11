Plottendorf

Ungewohnte Szenen am Montagnachmittag an der Hauptpforte des Seniorenwohnsitzes Plottendorf. Gleich mehrere junge Leute sind mit dem Kleintransporter vorgefahren, beladen fleißig die Fahrzeuge. Auf die Ladefläche wandert alles, was älteren Menschen das Leben erleichtert: Rollatoren, Gehhilfen, Rollstühle, Toilettenstühle, werden verstaut. Daneben findet auch das eine oder andere Spielgerät für die jüngere Generation Platz.

1400 Kilometer Strecke

Ziel der bunten Lieferung ist – wie in den vergangenen Jahren auch – Rumänien. Und dort können die Spenden aus dem Altenburger Land tatsächlich gut gebraucht werden, wie Tina Rolle erklärt. „Das Land ist zwar EU-Mitglied, trotzdem ist die Armut dort teilweise erschreckend“, kann sie berichten.

Rolle, die in Meuselwitz die Gaststätte „Zur Holzrolle“ betreibt, muss es wissen: Bereits im vergangenen Jahr legte sie gemeinsam mit anderen Helfern die gut 1400 Kilometer lange Strecke in das südosteuropäische Land zurück. Nicht gerade eine Urlaubsreise, wie sie es erlebt hat. „Insbesondere die Grenzkontrollen sind teils sehr hart, die Wagen werden am Übergang in Ungarn – auch in Richtung Rumänien – sehr intensiv durchleuchtet“, so ihre Erfahrung.

Unterstützung für Kitas, Heime und Schulen

Und auch im Land selbst sei vieles für Westeuropäer ungewohnt. „Der Unterschied zwischen Stadt und Land ist gravierend, in ländlichen Gegenden sind die Menschen oft noch Selbstversorger“, beschreibt Rolle die Situation. Entsprechend sei auch die Infrastruktur, der sich die bis zu sieben Transporter aus dem Altenburger Land gegenüber sehen: Statt asphaltierter Straßen warteten oft schlammige Pisten auf die Helfer. „Deshalb müssen wir auch schon im November fahren, obwohl wir Weihnachtsgeschenke im Gepäck haben. Die Straßen werden sonst teils unpassierbar.“

Strapazen, die die privaten Helfer, die organisatorisch vom Altenburger Magdalenenstift unterstützt werden, indes gerne auf sich nehmen. „Neben den Gebrauchsgegenständen haben wir auch wieder Weihnachtspäckchen dabei. Diese gehen an Kindergärten, Schulen und Kinderheime“, zählt Rolle auf. Gespendet werden die Geschenke von Privatpersonen aus dem gesamten Kreis. „Das Engagement wird jedes Jahr größer“, kann die Gastronomin berichten. „Mein Lager in der Kneipe ist immer zwei Mal voll.“

Mit Ausrangiertem Gutes tun

Für Katrin Siegel ein bewundernswertes Engagement. Und eines, bei dem die Mithilfe für sie selbstverständlich ist. „Wir haben uns schon vor ein paar Jahren einmal beteiligt, da war es für uns dieses Jahr einfach keine Frage“, so die Leiterin des Seniorenwohnsitzes. Die nun gespendeten Gegenstände seien im Zuge der letzten Inventur aussortiert worden – nicht, weil sie defekt seien, sondern einfach durch anderes, moderneres Gerät ersetzt wurden, betont Siegel. „Sie werden nicht mehr benötigt. Und bevor sie hier nur herumstehen, können wir damit auch etwas Gutes tun“, findet sie.

Gefüllte Päckchen können bis zum 13. November abgegeben werden. Gesucht werden neben Schulmaterialien auch Spielsachen. Die Pakete werden im Ev.-Lutherischen Pfarramt Gößnitz (Pfarrberg) und bei der Familienhilfe des Magdalenenstifts Altenburg (Stiftgraben 2) angenommen. Aus Kostengründen werden 2 Euro Transportkosten erhoben.

Von Bastian Fischer