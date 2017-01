Altenburg. Geschickt manövriert Rico Vierbeck den tonnenschweren Lkw durch die beengte Straße. Er ist hoch konzentriert. Der Abstand zu den Häuserwänden beträgt teilweise weniger als einen Meter. Zugleich peitscht ein schier endloser Strom weißer Flocken gegen die Frontscheibe. Doch das alles macht dem routinierten Fahrer nichts aus. Selbst der silberne Renault, der plötzlich im Gegenverkehr auftaucht, bringt ihn nicht aus der Ruhe. „Der muss jetzt warten“, sagt er mit einem Lächeln. Dann lässt er das große Lenkrad sicher durch die kräftigen Hände gleiten, umkurvt den Kleinwagen und setzt seine Montagstour fort.

Vierbeck ist einer von rund 30 Mitarbeitern beim Winterdienst der Stadt Altenburg. Sein orangefarbenes Räumfahrzeug trägt den Namen „Winter 1“. Es handelt sich um einen 270 PS starken Lkw der Marke Iveco, ausgestattet mit Streuer und Schiebeschild. Je nach Lademenge könne dieser ein Gewicht bis zu 14 Tonnen auf die Waage bringen. Insgesamt sind es elf Einsatzwagen, die im Fuhrpark in der Brunnenstraße bereitstehen, wie der aktuelle Dienstleiter Ralf Thalheim auf Nachfrage mitteilt. Diese sollen die 350 Straßen der Skatstadt mit insgesamt 230 Kilometern Länge, die Fuß- und Radwege sowie die Brücken von Schnee und Glätte frei halten. Eine Garantie dafür gebe es gleichwohl nicht.

Räumen im Zwei-Schicht-System

Die Scheibenwischer an Vierbecks Lkw sind im Dauereinsatz, verschaffen fast geräuschlos freie Sicht im winterlichen Altenburg. Die weiß-roten Sicherheitsfähnchen an den Ecken des Schiebeschildes wedeln im eisigen Wind. Geladen hat das Fahrzeug drei Tonnen Salz und einen großen Kanister mit einer Natriumchloridlösung. Beim Streuen werden beide Materialien zusammen vom Wagenheck aus auf der Fahrbahn verteilt. Vierbeck, der seinen Beruf seit nunmehr 25 Jahren ausübt, erläutert fachkundig: „Durch die Flüssigkeit löst sich das Salz schneller auf, reagiert schneller. Außerdem sparen wir Kosten, weil weniger Salz verwendet werden muss. Pro Quadratmeter sind es normalerweise zehn Gramm. Wenn es morgens geschneit hat, können es auch mal 20 Gramm sein.“

Seit Sturmtief Egon herrscht auch in der Skatstadt klirrende Kälte. Zum Glück ist es in der Fahrerkabine wohlig warm. Zwei Touren hat Vierbeck heute bereits erledigt. Seit fast acht Stunden ist er im Einsatz, hat sich unter anderem um den Ortsteil Rautenberg gekümmert. Dennoch finden sich auf seinem Gesicht keine Spuren von Müdigkeit. „Sicherlich, das frühe Aufstehen hat Vor- und Nachteile. Aber wir wechseln ja alle zwei Wochen untereinander.“ Der Winterdienst in Altenburg basiere auf einem Zwei-Schicht-System. 4 Uhr gehe es los, gegen 21 Uhr sei Schluss. Das heißt: 14 bis 15 Mitarbeiter sind immer im Einsatz. Neben angestammten Kräften aus dem Bauhof seien auch Hausmeister und Angehörige des Gartenamtes darunter. Außerdem gewähren zwei Fremdfirmen Unterstützung. Um nachzuvollziehen, wann wer wo geräumt hat, trägt jeder Fahrer die entsprechenden Daten in seinen Tourplan ein.

„Wir können nicht überall gleichzeitig sein“

„Es ist ein schönes Arbeiten. Ich mache das gerne“, versichert Vierbeck, während sein Sitz einen deutlichen Satz nach oben macht. Offensichtlich ist dieser gefedert. Denn in der Kabine ruckelt und wackelt es gewaltig, schon die gesamte Fahrt über. Der gesamte Körper wird buchstäblich hin und her geschüttelt. Dem 50-Jährigen macht das aber nichts aus. Gelassen drückt er den kleinen Joystick neben der Gangschaltung leicht nach vorn. Sofort senkt sich das über drei Meter breite Schiebeschild mit einem Knarren und drängt eine Ladung gräulich-matschigen Schnee zur Seite. „Das Schild hat an der Unterseite einen weichen Gummi“, betont der Winterdienst-Mitarbeiter und ergänzt: „Irgendwelches Eisen rutscht da nicht auf der Straße“. In der Regel werde die weiße Pracht nach rechts weggeschoben. Nur an engen Stellen erfolge eine gleichmäßige Beseitigung in beide Richtungen.

Ob er schon einmal ein Auto gestreift hat? „Nein, toi, toi, toi. Gerade in der Frühe versuchen wir immer, bis spätestens 6.30 Uhr fertig zu sein, um nicht zur Stoßzeit auf der Straße zu fahren.“ Dabei richtet sich der Winterdienst nach einer Prioritäten-Liste. Auf dieser stehen Bundes- und Hauptverkehrsstraßen sowie Steigungen ganz oben, Nebenstraßen und Radwege rangieren auf den hinteren Plätzen. „Die Leute müssen verstehen, dass wir nicht überall gleichzeitig sein können. Jeder Fahrer hat seine eigene Route, auf der er räumt und streut.“ Mit diesem Appell an die anderen Verkehrsteilnehmer beendet Vierbeck seine Schicht. Die nächste folgt schon morgen, wenn es wieder bis nach Rautenberg geht.

Von Matthias Klöppel