Unwetter über Altenburg – Schornstein stürzt ein

Der Raum Altenburg erlebte in der Nacht zu Sonnabend ein Starkregengebiet, das sich gewaschen hat. 59 Liter pro Quadratmeter notierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) an der Messstation Windischleuba am Rande der Skatstadt. „Dieser Wert erfüllt das Unwetterkriterium“, erklärte Diplom-Meteorologe Steffen Kleinert.