Rositz/Posterstein/Göllnitz

Wer sich in freudigen Gedanken an den nächsten Urlaub im Internet auf die Suche nach Unterkünften machen will, der weiß: Die endlose Auswahl an Angeboten kann einen schnell erschlagen. Das gilt für Hotels auf Mallorca – ebenso wie für den Urlaub in heimischen Gefilden. Auch die Auswahl an idyllischen Feriendomizilen im Thüringer Land ist groß. 275 Höfe, Gutshäuser und Landpensionen laden Gäste zum Urlaub auf dem Lande ein.

Vom Ponyhof bis hin zum Wellness-Erlebnis ist alles dabei, nun muss nur noch eine Entscheidung getroffen werden. Dabei kann möglicherweise ein richtiger Katalog mit Seiten zum Blättern helfen: „Landurlaub in Thüringen 2019“ unter diesem Titel stellt der Tourismusverband „Ferien auf dem Land in Thüringen“ gemeinsam dem Landwirtschaftsministerium zum 28. Mal in Folge seinen jährlichen Reiseführer vor.

Das Altenburger Land ist mit drei Feriendomizilen in der Broschüre vertreten. Zwischen Schmölln und Altenburg liegt das Rittergut Schwanditz. Der Vierseitenhof bei Göllnitz hat eine lange Tradition, urkundlich erwähnt wurde er als Adelssitz erstmals im Jahre 1152. Inzwischen ist das Rittergut ein Ort für jeden geworden, den es in die Natur zieht. Doppelzimmer können in dem familienbetriebenen Ferienort ebenso gebucht werden, wie Ferienwohnungen oder Herbergszimmer für große Gruppen. Zu dem Anwesen gehört eine eigene Landwirtschaft, ein Kräutergarten und ein Hofladen. Kleine und große Gäste können sich auch über die Kühe und Hühner freuen, die auf dem Gutshof zuhause sind.

Den Urlaub mit Tieren verbringen können Gäste auch auf dem Landhof Schnelle im Rositzer Ortsteil Molbitz. Schafe, Katzen, Kaninchen und Gänse leben dort zwischen Obstbäumen und Getreidefeldern. Der Landhof bietet außerdem einen Garten und einen Spielplatz und einen frisch renovierten Kuhstall als Gemeinschaftsraum. Dort kann auch gemeinsam Marmelade gekocht oder Brot gebacken werden – Familie Schnelle lädt ausdrücklich dazu ein. Gäste können sowohl Ferienwohnungen als auch Doppelzimmer bewohnen.

Einige Kilometer weiter südwestlich liegt zwischen sanften Hügeln und Streuobstwiesen das Dorf Posterstein. Die 400-Seelen-Gemeinde hat ihre Burg mit großer Eigeninitiative herausgeputzt und nutzt sie nun vielseitig: es gibt ein Museum und einen Festsaal. Auf dem Burgberg steht außerdem das Herrenhaus, das ein Fitnessstudio und neuerdings zwei frisch eingerichtete Ferienwohnungen beherbergt. Im Sommer sollen außerdem ein Hofcafé und eine Küche zur Bewirtung der Feriengäste fertig gestellt werden.

Der Verband „Ferien auf dem Land in Thüringen“ hat sich es gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministerium zum Ziel gemacht, „das vielfältige Angebot der Thüringer Ferien- und Bauernhöfe besser zu bündeln und zielgerichtet zu vermarkten.“

Neben der jährlichen Herausgabe der Reiseführer betreut der Verband gemeinsam mit den anderen Landesverbänden die Internetseite landsichten.de. Dort können Interessierte mit Hilfe verschiedener Kategorien sowohl landes- als auch bundesweit nach dem idealen Feriendomizil auf dem Lande suchen. Doch Achtung: Im Gegensatz zu der begrenzten Seitenzahl eines Kataloges ist auch hier die Gefahr einer zu großen Auswahl wieder hoch.

Von Anna Flora Schade