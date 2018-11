Treben

Was hat sein Plottendorf mit Singapur und Lehma mit Russland zu tun? Mit dieser Frage sah sich Anwohner Axel Erler konfrontiert, als er im Herbst 2017 eine simple Abfrage im Internet machte, um zu überprüfen, ob und wie viele Dörfer der VG Pleißenaue mit ihrem Namen im Internet registriert sind. Mit überraschendem Ergebnis in doppelter Hinsicht: „Von den insgesamt 27 Orten, die ich überprüft habe, waren tatsächlich 19 nicht registriert.“ Keine Selbstverständlichkeit, immerhin gibt es das World wide web bereits seit 27 Jahren. Die übrigen acht Adressen gehörten Privatpersonen beziehungsweise Firmen aus der Region – und eben zwei Inhabern im fernen Ausland.

Gemeinden haben Recht am Ortsnamen

In Absprache mit VG-Chefin Rita Richter und, wo nötig, unterstützt von einem „wasserdichten Schreiben von einem Anwalt“ sicherte Axel Erler, was ging und einigte sich unter anderem mit den Besitzern von serbitz.de, treben.de und windischleuba.de. Denn auch wenn jeder Mensch sich generell jede freie Internetadresse sichern kann, besitzt eine Gemeinde als Gebietskörperschaft nach Paragraf 12 des Bürgerlichen Gesetzbuches das Namensrecht für ihren Ortsnamen und ihre eingemeindeten Ortsteile.

Ungleich schwieriger verlief die Jagd nach plottendorf.de und lehma.de. Beide Adressen wurden für „utopische Summen“, wie Erler herausfand, auf Händlerplattformen im Netz angeboten. „Wir sprechen hier von über 10 000 Euro pro Adresse als Verhandlungsgrundlage.“

Dass er Monate später beider Adressen für wenige Euro habhaft werden konnte, ist Glück, gepaart mit seiner Hartnäckigkeit. „Wenn’s ganz dumm gelaufen wäre, hätten die Eigentümer die Adresse einfach aus dem Netz genommen und wir wären nie wieder rangekommen“, so Erler.

Thema wurde etwas stiefmütterlich behandelt

Rita Richter ist sehr froh über diesen in jeglicher Hinsicht günstigen Ausgang dieser langwierigen Aktion: „Das Thema wurde all die Jahre ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ohne die Unterstützung von Herrn Erler wären wir längst noch nicht so weit“, ist sie überzeugt. Wobei die Pleißenaue mit diesem Problem nicht alleine dastehe, denn vielerorts fehle einfach die notwendige Expertise sowie das Bewusstsein für die Bedeutung von ortsgebundenen Internetadressen.

Website wird überarbeitet

Inzwischen führen 22 der 27 relevanten Dörfer einheitlich auf die Seite der VG Pleißenaue, wo für 2019 viel Neues geplant ist. „Wir sind dabei, unsere Website zu überarbeiten, um künftig auch wichtige Formulare, mehr Aktuelles und Informationen zu Veranstaltungen in der VG online anbieten zu können“, wagt Rita Richter einen Ausblick. „Wir haben viele Ideen. Doch auch wenn wir die Technik zur Verfügung stellen, die Inhalte müssen von den Gemeinden kommen“, betont Erler und spinnt das Netz noch ein Stück größer: „Ortsgebundene E-Mail-Adressen wären schön.“ Statt Großkonzerne wie Google zu unterstützen, könne man beispielsweise mit vorname.nachname@plottendorf.de kostenlose Werbung für die Region machen. „Aber dann sollten Neugierige auch was Nettes finden, wenn sie auf der dazugehörigen Website landen.“

Von Maike Steuer