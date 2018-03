VW-Fahrer lässt Kehrmaschine kippen

Altenburg. Ein 28-jähriger VW-Fahrer hat am Mittwochmorgen eine Kehrmaschine zum Umsturz gebracht. Wie die Polizei mitteilte, nahm missachtete der Mann gegen 5.45 Uhr an der Kreuzung von Münsaer, Uhland- und Darwinstraße die Vorfahrt des Reinigungsfahrzeug und krachte mit seinem Wagen dagegen. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass die Maschine kippte. Sowohl der Unfallverursacher als auch der Fahrer des Kehrgeräts wurden leicht verletzt, mussten laut Polizei aber nicht stationär behandelt werden. Für größeren Aufwand sorgte die Bergung der Kehrmaschine: Ein Abschleppdienst musste gerufen werden, weshalb es an der Kreuzung in Altenburg-Südost eine Zeit lang zu Verkehrsbehinderungen kam. Auch der VW war nicht mehr fahrbereit.

Von OVZ