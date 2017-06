Nobitz. Eine bemerkenswerte Betriebsamkeit herrschte am Donnerstag auf dem Nobitzer Flugplatz. An dem das weiträumige Areal umgebenden Zaun neben dem Tower drängelten sich um die 50 Schaulustige und behielten das Treiben auf dem Flugfeld genau im Auge. Alle warteten hier auf die Landung ihres großen Idols: Der wohl weltbeste Motorrad-Rennfahrer Valentino Rossi sollte nach Plan um 10.20 Uhr auf dem Airport einschweben, um von dort gleich weiter zum Weltmeisterschaftslauf auf dem Sachsenring nach Hohenstein-Ernstthal zu fahren.

Auch der Nobitzer Bürgermeister Hendrik Läbe mischte sich als ausgemachter Motorsportfan unter die Wartenden. „Rossi ist für Fans einfach ein Muss“, so Läbe. Aber vorerst war an diesem regnerischen Donnerstag Warten angesagt. Die Maschine mit dem neunmaligen Weltmeister aus Italien verspätete sich um rund eine halbe Stunde. Aber dann nahm sich der 38-Jährige, auf den am Tor schon ein Leihwagen zur Weiterfahrt wartete, doch noch ein paar Minuten für die wartenden Fans und gab Autogramme. „Drei, maximal vier Minuten waren das, dann düste er schon weiter“, so Läbe.

Lars Wilke aus Mockern, Daniela Karbowski aus Ilsede mit Klein-Paul und Gunter Tanz aus Schmölln gehörten zu den Wartenden und waren am Ende allesamt happy. Denn ihr Ausharren hat sich gelohnt – alle hatten ihr ersehntes Autogramm. Daniela Karbowski hatte dafür sogar richtig Strecke gemacht und die mit Abstand weiteste Anreise. Der Ort Ilsede liegt im Landkreis Peine und sie hatte extra in Nobitz übernachtet, um ihrem Idol eine Signatur abzuluchsen.

Smalltalk mit seinen Fans gab’s von Valentino Rossi dann aber nicht. Es düste ausnahmsweise auf vier Rädern weiter gen Sachsenring. Übrigens überließ er das Fahren im Gegensatz zu seiner 500er Kawasaki mit der legendären Nummer „46“ einem anderen. Und den Chauffeur hatte Rossi im Jet gleich mitgebracht.

Von Jörg Wolf