Verein „Freude am Laufen“ verteilt 4000 Euro auf Jugendclubs im Altenburger Land

Altenburg. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Getreu diesem Motto spendete der Altenburger Verein „Freude am Laufen“ auch dieses Jahr seine Einnahmen für gemeinnützige Zwecke. Wie Vize-Vereinschef Alexander Bräunlich mitteilte, kamen durch Spenden und Sponsoren 2017 beim Skatstadtmarathon und anderen Veranstaltungen gut 4000 Euro zusammen. Demnach durften sich die Schülerfreizeitzentren in Rositz, Meuselwitz und Schmölln, die Altenburger Jugendclubs „Abstellgleis“, „East Side“ und das Kinder- und Jugendhaus der Johanniter, der Weißenfelser Verein „Ponte Kö“ und das Kindergartensportprojekt „Juniorcup“ in Altenburg über jeweils 500 Euro freuen.

Bei der symbolischen Scheckübergabe waren jüngst neben Bräunlich und den Vertretern der Jugendeinrichtungen auch der Meuselwitzer Bürgermeister Udo Pick (BfM) und der Chef der Altenburger Finanzagentur der Deutschen Bank, Ulf-Hendrik Saeger, anwesend. „Unser Ziel ist es, die uns anvertrauten Gelder sinnvoll und gerecht zu verteilen, wobei wir die Jugendeinrichtungen Altenburgs und der Region im Fokus hatten“, begründete Bräunlich. „Dort werden Kinder und Jugendliche aus meist schwierigen Verhältnissen liebevoll umsorgt und unterstützt.“ Sei es ein Ausflug in den Zoo, ein lang ersehntes Spielzeug oder einfach ein Sommerfest.

Zudem unterstützt man seit Jahren ebenfalls den Weißenfelser Verein „Ponte Kö“, der Kinder mit Bewegungsstörungen aufgrund von Hirnschäden therapiert. Auch der Altenburger Juniorcup, bei dem Vorschüler in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten, zählt zum wiederholten Mal zu den Empfängern. „Hier stehen der Spaß am Sport sowie der Teamgeist im Vordergrund“, so Bräunlich. „Diese Veranstaltung sollte unseren Jüngsten erhalten bleiben.“

Das Prinzip von „Freude am Laufen“ ist so simpel wie effektiv. Für jeden Teilnehmer oder jeden gelaufenen Kilometer bei einem Sport-Event erklärt sich ein Geldgeber bereit, einen bestimmten Betrag zu zahlen. Der 2012 gegründete gemeinnützige Zusammenschluss aus Altenburgern und Leipzigern kümmert sich dann um die Teilnehmer. Darüber hinaus organisiert man auch das Kinderfest zum Skatstadtmarathon auf der Teehauswiese. Um die Arbeit erfolgreich fortsetzen zu können, sucht man auch 2018 Teilnehmer für Skatstadtmarathon und Co., die sich unter dem Vereinsnamen „Freude am Laufen Team“ anmelden.

Von Thomas Haegeler