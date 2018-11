Altenburg

Einen weit gereisten Gast hatte der Förderverein Paul-Gustavus-Haus in den vergangenen Wochen: die Kulturmanagerin Maria Adela Konomi aus Athen. Sie ist Stipendiatin des Programms „Start – Create Cultural Change“ und erarbeitete hier ihr Projekt „OnMaterials“.

Schon mal darüber nachgedacht, was eigentlich mit Materialien passiert, die in einem Museum nicht mehr gebraucht werden? Meistens werden sie weggeworfen – zumindest erlebte Maria Adela Konomi das in Athen. Sie arbeitet in einer Kunstgalerie, die viel Geld für das Material in einer Ausstellung ausgibt. Weil die Galerie zu wenig Platz hat, wird das Material am Ende einer Ausstellung weggeworfen. So landeten angefertigte Podeste für Kunstobjekte, Vorwände für Bilder oder die Berahmung auf dem Müll. Konomi dachte über diesen Zustand nach und kam dann auf eine Idee. Warum nicht diese Dinge wiederverwerten? Knapp zwei Jahre schlummerte die Idee in ihr, bis sie sich beim Programm „Start – Create Cultural Change“ bewarb, ihre Gedanken vorstellte und genommen wurde.

„Start“ ist ein Programm der Robert-Koch-Stiftung, das unter anderem in Kooperation mit der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren durchgeführt wird. Das Paul-Gustavus-Haus steht in engem Kontakt zu dem Verband und bewarb sich darum, Gastgeber für Stipendiaten zu sein. Das Programm richtet sich an Griechen, da Griechenland seit der Finanzkrise keine Fördermittel für Kulturmanager oder andere Personen im kulturellen Bereich, wie Konomi, mehr hat. Außerdem soll ein interkultureller Austausch ermöglicht werden. Inspiration, die die Stipendiaten in Deutschland bekommen, können sie in ihrem eigenen Land anwenden.

Die Gesellschaft bereichern

„Ich bin schon ein minimalistischer Mensch, aber einige Dinge brauche ich, wie zum Beispiel meine Bücher“, erzählt Konomi. Ihr Mini-Projekt, das sie in Altenburg entwickelte, zielte darauf ab, ein Netzwerk zu schaffen. Sie reiste nach Leipzig, Berlin, Hamburg und Dortmund und besuchte künstlerische Institutionen, die Materialien wie Holz, Glas, Metall oder Plastik aus dem kulturellen Bereich sammeln. Sie möchte Material aus Museen, Ausstellungen und alte Film- und Theaterkulissen an solche Einrichtungen sowie an Schulen vermitteln, damit sie ein „zweites Leben“ erhalten. „Ich mag Handarbeit und verfolge jeden Monat ein neues Hobby in dem Bereich“, sagt die 30-Jährige. Sie kombinierte ihr Hobby mit etwas Nützlichem, das die Gesellschaft bereichern könnte.

Das Projekt hat allerdings auch einen kritischen Hintergrund. Mit „OnMaterials“ wolle Konomi die Menschen auf ihren Konsum aufmerksam machen. „Mich beeindruckte vor allem ,Material Mafia’ in Berlin. Sie haben ein sehr großes Netzwerk, allerdings nur sehr kleine Räume“, erzählt sie. Das brachte sie selbst zum Umdenken. Vielleicht brauche sie nicht viel, um ihr Projekt verwirklichen zu können.

Idee passt zum Verein

„Sie war unsere Präferenz“, erzählt der Vorstandsvorsitzende des Paul-Gustavus-Haus Marko Heinke. Konomis Idee passe zu dem Verein, denn das Haus möchte mehr mit Materialverwertung arbeiten und vor allem mit Vereinen wie kunZstoffe e.V. in Leipzig kooperieren. „Durch Maria haben wir ein gutes Netzwerk aufgebaut.“

Für Konomi heißt es allerdings nun Abschied nehmen. Sie sitzt bald vor einer Jury und präsentiert das, was sie in Altenburg erarbeitet hat. Diese entscheidet, ob sie in die zweite Phase von „Start“ kommt und damit in die Projektverwirklichung. Damit würde sie weitere Förderungsmittel bekommen. „Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwann hierher zurückkomme. Ich mochte es hier und glaube, dass Altenburg Potenzial dazu hat, eine Stadt für junge Menschen und Studenten zu werden“, sagt die Stipendiatin.

Von Nicole Grziwa