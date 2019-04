Altenburg

Die Überalterung der Bevölkerung bedroht das Vereinsleben im Altenburger Land. Bereits jetzt ist der Großteil der Vereinsmitglieder über 60 Jahre alt. Dies ergab eine Befragung im Rahmen des Projekts „Engagement mit Zukunft“, bei dem 60 der rund 600 Vereine aus der Region zu ihren Vereinsstrukturen befragt wurden. Die Befragung wurde von der gemeinnützigen Unternehmergesellschaft W³ aus Altenburg durchgeführt. Im Mittelpunkt standen die Auswirkungen des demografischen Wandels – als zweitältester Landkreis Deutschlands ist Altenburg hiervon besonders betroffen.

Am Montagabend präsentierte Forschungsleiter Michael Apel die Ergebnisse im rappelvollen Spiegelsaal des Landratsamtes. Mehr als 50 Vereinsvertreter waren gekommen, außerdem die Bürgermeister aus Altenburg, Schmölln und Nobitz sowie der Landtagsabgeordnete Christoph Zippel ( CDU). „Sind Vereine des Landkreises so aufgestellt, dass sie in zehn bis 15 Jahren helfen können?“, fasste Volkswirt Apel die Intention des Projekts zusammen.

Frühe Bindung an Vereine wichtig

Schaut man sich die Ergebnisse an, sind Zweifel angebracht. Denn die wichtige Altersgruppe der 30-40-Jährigen ist in den Vereinen kaum vertreten. Es fehle an Nachwuchs, der die derzeitigen Ehrenamtler ersetzen könnte, so Apel. Zudem bleibe engagiert, wer sich bereits in jungen Jahren einem Verein anschließe. „Im Rentenalter beginnt meist keiner mehr“, stellte Apel klar.

Ein großes Problem sei ferner, dass sich kaum junge Leute finden, die in den Vereinen Verantwortung übenehmen. „Die tragende Arbeit wird von Mitgliedern ab 45 Jahren übernommen“ sagte Apel zu der Besetzung von Führungsämtern. Kein Wunder also, dass die Vereinsvertreter mit dem Schlagwort „Demografischer Wandel“ vor allem die Begriffe „Risiko“ und „Nachwuchssorgen“ verbinden. Daneben plagt die Vereine Bürokratie. Sie wünschen sich von der Politik weniger Vorschriften.

Forschungsgruppe will Lösungen erarbeiten

Angela Schütz, seit 2000 Vorsitzende des Brandrübeler Feuerwehrvereins, erkennt ihre Sorgen in den Ergebnissen wieder. Neulich habe sie ein 70-jähriges Mitglied überreden müssen, noch ein weiteres Jahr im Vorstand ranzuhängen. „Bis dahin haben wir eine Lösung gefunden, dann darfst du raus“, habe sie ihm versprochen. Dazu seien behördliche Forderungen eine Last, beispielsweise der regelmäßige Nachweis der Gemeinnützigkeit. „Das wird oft einfach passend fürs Finanzamt geschrieben“, gibt Schütz zu.

Bis zum Jahresende will die Forschungsgruppe im Verbund mit zehn bis 15 Vereinen Lösungsmodelle entwickeln, die allen Vereinen zur Verfügung gestellt werden sollen, beispielsweise mittels einer Software. Das dreijährige Projekt läuft bis Ende 2020 und wird vom Bundeslandwirtschaftsministerium finanziert.

Von Maximilian König