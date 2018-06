Auch in diesem Jahr lädt ein Dutzend Hobbygärten zur Stippvisite anlässlich des Tag des offenen Gartens ein. So vielfältig wie die Pflanzenwelt sind auch die grünen Kleinode zwischen Altenburg und Schmölln, die besucht werden können. Eines davon haben bereits Carla Pinkerts Urgroßeltern angelegt. Der OVZ zeigte die Keramikkünstlerin vorab, was bei ihr gedeiht.