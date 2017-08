Verkauf von Schloss Tannenfeld soll am Dienstag besiegelt werden

Altenburg/Löbichau. Der seit Ende 2014 eingefädelte Verkauf der Park- und Schlossanlage im Löbichauer Ortsteil Tannenfeld an eine Investoren-Gruppe steht unmittelbar bevor. Der Vertrag soll nach OVZ-Informationen am Dienstag unterzeichnet werden. Auf diesen Termin haben sich die Investoren und Vertreter des Kreises, der Eigentümer von Tannenfeld ist, geeinigt. Allerdings wird der Verkauf hinter verschlossenen Türen besiegelt. Der beauftragte Notar aus Altenburg besteht auf Diskretion, Fotografen oder Reporter sind bei der Unterzeichnung in dessen Kanzlei, die der OVZ bekannt ist, nicht zugelassen.

Mit dem Verkauf könnte gelingen, was seit Jahren geplant war, aber nie gelang – die Wiederbelebung der historischen Schlossanlage und ihre Bewahrung vor dem drohenden und bereits begonnenen Verfall. Gleichzeitig kommt es zu einer der größten Investitionen in einer zuvor kreiseigenen Immobilie seit dem Mauerfall. Bislang war jedoch Geduld gefragt. Die Investoren hatten zunächst Anfang 2016 als Baustart angekündigt. Seit Ende 2014 besitzen sie die exklusive Kaufoption für das 15 000 Quadratmeter große Areal unweit der Autobahnanschlussstelle Ronneburg.

Die im Mai 2018 beginnende Bauphase beinhaltet die Sanierung von fünf historischen Gebäuden und die Erschließung des Geländes, zu der eine zentrale Kläranlage und eine Trinkwasserleitung gehören. Nach einer einjährigen Bauzeit sollen die ersten Patienten einziehen. Letztlich können bis zu 170 demente Menschen betreut werden, unter anderem auch in der Kurzzeitpflege.

Danach folgt die Errichtung eines dreigeschossigen Neubaus mit 1300 Quadratmetern Fläche. Dem schließt sich die Sanierung des Schlösschens an, das zu gastronomischen Zwecken, zur Beherbergung von Angehörigen und zur Unterbringung eines Teils der Pflegekräfte dienen soll. Etwa Mitte 2022 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Der Kaufpreis für die Schlossanlage beträgt 280 000 Euro, die Investition insgesamt zwölf Millionen.

Von Jens Rosenkranz