Heyersdorf

Ein Verletzter und zwei erheblich beschädigte Autos, die abgeschleppt werden mussten: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonnabend auf der Landesstraße 1361 zwischen Schmölln und Crimmitschau. In Höhe des Abzweiges Heyersdorf war gegen 7.45 Uhr eine 47-jährige Autofahrerin mit ihrem Kia auf die Landesstraße aufgefahren, hatte einem BMW die Vorfahrt genommen. Der Kia stieß gegen die rechte Seite des BMW, der dadurch in ein Feld geschleudert wurde. Der 20-jährige BMW-Fahrer musste durch ins Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auch Kameraden der Feuerwehren Ponitz und Heyersdorf waren vor Ort.

Von OVZ