Rositz

Der Besuch des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) am Mittwoch in Rositz wurde von einem Verkehrsunfall überschattet. Dabei wurde der Vorsitzende des Vereins Bergbrüderschaft Meuselwitz-Rositzer Braunkohlenrevier, Detlef Schnittler, verletzt. Der Unfall ereignete sich beim Einsteigen in das Auto des Rositzer Bürgermeisters Steffen Stange (parteilos). Der Wagen fuhr an, als Schnittler noch nicht ganz im Fahrzeug war. Dabei stürzte er schwer und zog sich nach ersten Informationen Verletzungen am Fuß zu. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in die Notaufnahme.

Von Jörg Reuter