Nobitz

Am Sonnabendmittag ist es in Nobitz zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kollidierte dabei gegen 11.30 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortslagen Nirkendorf und Niederarnsdorf ein Ford mit einem Kia. Dazu kam es, weil der 47-Jährige auf der Kreisstraße 203 mit seinem Ford zu schnell unterwegs war. Daraufhin geriet der aus Richtung Niederarnsdorf kommende Fahrer in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, wobei er mit dem aus Richtung Nirkendorf kommenden Kia zusammenstieß.

Durch den Zusammenprall verletzten sich der Unfallverursacher und die beiden Insassen des Kia und mussten notärztlich versorgt werden. Auch ein hinter dem Kia fahrender Mercedes wurde noch in Mitleidenschaft gezogen. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand laut Polizei zum Teil enormer Sachschaden. Die Ortsverbindungsstraße war für einen Zeitraum von einer Stunde voll gesperrt.

Von OVZ