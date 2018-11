Altenburg

Aufatmen bei allen Beteiligten: Die seit dem Wochenende vermisste Nadine aus Altenburg ist wieder aufgetaucht.

Die 16-Jährige war am vergangenen Sonnabend vom Ausgang aus einer WG der Innova in der Wettinerstraße nicht mehr zurück gekehrt. Wie Innova-Geschäftsführer Nikolaus Dorsch der OVZ bestätigte, habe man ihn am Freitag über Nadines Rückkehr informiert. Weitere Details konnte er aus Datenschutzgründen nicht nennen.

Das Verschwinden der jungen Frau hatte insbesondere die Netzgemeinde des Kreises in Atem gehalten. Ein Suchaufruf war mehr als 1000 Mal geteilt worden.

Von bfi