Altenburg

Mit Hund und Hubschrauber wurde am Dienstagabend eine 42-Jährige in Altenburg gesucht. Die Frau, die als suizidgefährdet gilt, war gegen 19 Uhr als vermisst gemeldet worden, nachdem sie aus der Klinik in Altenburg verschwunden war. Nachdem die Suche nach der Vermissten bis gegen 21 Uhr ohne Erfolg blieb, wurden ein Fährtenhund und später ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Gegen 2 Uhr dann die Entwarnung: Die Vermisste war wieder da, der Polizeieinsatz konnte beendet werden. Die Frau sei selbstständig und unverletzt wieder aufgetaucht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Allerdings war sie nicht in die Klinik, sondern nach Hause zurückgekehrt.

Von OVZ