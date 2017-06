Mehna/Zweitzschen. In der Ortslage Zweitschen ist am Freitag ein Bagger ausgebrannt. Vermutlich wegen eines technischen Defektes ging das Baugerät auf einer Straßenbaustelle gegen 14.45 Uhr in Flammen auf. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Bagger bereits in Vollbrand. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte durch das sofortige Eingreifen ein Ausbreiten des Feuers und somit weiteren Schaden verhindern. Am Bagger selbst entstand Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich, teilte die Polizei mit.

Von ovz