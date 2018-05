Altenburg

Nun ist sie offiziell eröffnet: die sehenswerte, bunte „Skatstadt-Galerie“. Zahlreiche Hobbykünstler aus Altenburg und Umgebung haben in Regie des Teams der Farbküche Altenburg einen neuen Hingucker beschert und die zugig-muffige Tristesse aus dem Bahnhofstunnel verbannt. Bis zum Wochenende gab’s noch den letzten Schliff. So sind jetzt alle der 60 Graffiti und Gemälde mit Rahmen versehen. Zudem hat Strickgraffiti-Expertin Jeanette Profitlich die Geländer mit flauschiger Wolle umgarnt.

Das sollte am Sonnabend ordentlich gefeiert werden. Im Rahmen des Stadtmensch-Festivals stieg die offizielle Eröffnung. Rund 100 Neugierige, die teilweise an der Gestaltung mitgewirkt hatten, aber auch viele andere Interessierte waren gekommen – und baff angesichts dessen, was da binnen Tagen entstanden ist.

Akkordeonist reißt das Publikum mit

Ein Garant für gute Laune war am Samstag der Greizer Uwe Lautenschläger, der mit Akkordeon als Solokünstler unterwegs ist und das Publikum mitzureißen wusste. Rock und Schlager, Metal und Rock – das Repertoire ist für einen Akkordeonisten außergewöhnlich. Und macht süchtig. Weshalb sich spontan die wohl erste Tunnelpolonaise in der Geschichte Altenburgs bildete.

„Hier haben die Bewohner der Stadt gezeigt, was in ihnen steckt. Ich bin so stolz“, schwärmte Mitinitiatorin Susann Seifert. Ausdrücklich bedankte sie sich nicht nur bei den zahlreichen Sponsoren, sondern auch bei der Stadtverwaltung, die recht unkompliziert das Okay für dieses Projekt gegeben habe. „Das war durchaus mutig, wusste doch niemand, was hier tatsächlich entstehen würde“, resümierte Seifert.

Von Jörg Wolf