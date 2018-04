Treben

Notorische Bleifüße hatten bis heute Morgen eine schwere Zeit. Die Polizei im Altenburger Land beteiligte sich an der landesweiten, groß angelegten Tempo-Kontrollaktion Blitzmarathon. 24 Stunden lang – vom frühen Mittwochmorgen bis heute um 6 Uhr – bezogen die Beamten verstärkt am Straßenrand Position, bauten Messtechnik auf und fädelten Temposünder aus dem Verkehr. Im Altenburger Land war unter anderem die Bundesstraße 93 in Treben Schauplatz der Kontrollen. Gegen 9 Uhr baute die Polizei die Laserpistole an der Ortsdurchfahrt in Richtung Altenburg auf.

In der Pleißenaue hatten die Beamten jedoch – zumindest am Vormittag – mit Raser-Jagd nicht viel zu tun: Kein einziger Temposünder ging ihnen in der ersten Stunde ins Netz. Dafür galt es andere Verstöße zu ahnden. Neben mangelnder Ladungssicherung musste sich auch der eine oder andere Fahrer wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes belehren und verwarnen lassen.

Auch an der Zeitzer Straße in Altenburg wurde kontrolliert. Hinzu kamen im gestrigen Tagesverlauf diverse weitere Blitzerstandorte, wo kurzzeitig stichprobenartig gemessen wurde. Hintergrund des Blitzmarathons ist eine Aktionswoche des europäischen Polizei-Netzwerks Tispol. Die Organisation will die Zahl der Unfallopfer verringern.

Die Mess-Ergebnisse aus dem Altenburger Land will die Landespolizeiinspektion Gera heute veröffentlichen.

Von Kay Würker