Windischleuba. Am Dienstag betrat gegen 10.30 Uhr ein Unbekannter den Hundesalon in der Chausseestraße im Ortsteil Zschaschelwitz und forderte von der Inhaberin (65) die Herausgabe von Bargeld. Der Frau gelang es, den Unbekannten erfolgreich in die Flucht zu schlagen. Dieser verlies den Tatort mit einem älteren Fahrrad in Richtung Leipziger Straße.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre, circa 170 cm, dunkelblond, helle verschmutzte Jeans, braune Jacke, ausgewaschenes Basecap mit Aufdruck. Der Täter stammt sehr wahrscheinlich aus dem Umfeld des Tatortes, teilte die Polizei mit. Hinweise bitte an die Kripo, Telefonnummer 0365/82341465.

Von HS