Altenburg. Die Polizei sucht den Eigentümer einer stählernen Geldkassette, die in Altenburg in der Franz-Mehring-Straße hinter einem Glascontainerstellplatz gefunden wurde. Wie die Polizei mitteilte, ist die Kassette bereits am 2. März um 9 Uhr entdeckt worden. Sie war leer und unbeschädigt, Schlüssel und Ersatzschlüssel mit der Nummer 686 lagen bei.

Steht die Kassette womöglich in Verbindung mit einer Straftat? Angaben nimmt die Polizei Altenburger Land unter 03447/4710 entgegen.

Von ovz