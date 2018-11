Altenburg

Eine folgenschwere Verwechslung hat am Sonnabendvormittag in Altenburg für reichlich Blechschaden gesorgt. Wie die Polizei mitteilt wich eine 59-Jährige gegen 10 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße einem vor ihr fahrenden Pkw aus, verwechselte dabei jedoch Gas- und Bremspedal.

In der Folge verlor die Frau die Kontrolle über ihren Chevrolet und kollidierte mit einem geparkten Opel. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf einen VW geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Von OVZ