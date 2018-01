Viel zum Ausprobieren am Altenburger Lerchenberggymnasium

Altenburg. „Das Lerchenberggymnasium Altenburg legt großen Wert darauf, den Schülerinnen und Schülern den Start an der weiterführenden Schule so unbeschwert wie möglich zu gestalten.“ Mit diesen Worten begrüßte am Sonnabend Schulleiterin Simone Preißler die Gäste zum Tag der offenen Tür.

Viele Kinder, die von der Grundschule zum Gymnasium wechseln wollten, waren der Einladung gefolgt. Nicht wenige lobten dabei, dass Viertklässler einmal im Monat im Lerchenberggymnasium an einem Projektnachmittag des Gymi-Club teilnehmen können, um schon mal Gymnasium-Luft zu schnuppern.

„Nur bei uns besteht für Jugendliche mit Regelschulabschluss die Möglichkeit über unsere Klasse 11 S die 10. Klasse zu wiederholen, um so den Übergang in die höheren Klassen zu ermöglichen“, betonte Preißler, die bestens motiviert auch Grundschulen besucht, über den Gymnasialalltag informiert und zu Schnupperunterrichten einlädt. „Unsere Tochter geht hier in die 5. Klasse und lobt immer wieder die Lernbedingungen und das gute Verhältnis von Schülern und Lehrern“, sagte der Altenburger Mario Schulz auch mit Sicht auf die ansehnliche Sanierung des Schulgebäudes. Beeindruckend war am Tag der offenen Tür, wie die Gymnasiasten in ihren einheitlich grünen Schul-T-Shirts den Besuchern zur Seite standen und zu den unterschieldichen Stationen führten.

Im Physikkabinett experimentierte etwa die 19-jährige Friederike Liebmann von der Altenburger Martin-Luther-Schule unter Anleitung von Lehrer Wolfgang Uxa mit dem Elektronikbaukasten und prüfte so den Magnetismus, den eine stromdurchflossene Drahtspule erzeugt. „Unsere Tochter schätzt jetzt schon die idealen Bedingungen hier“, meinte Mutter Carmen Liebmann auch mit Blick auf die Schulolympiaden, etwa in Physik.

Nebenan erläuterte Achtklässler Finn Runge den neugierigen jungen Gästen an einem Modell fachmännisch die Arbeitsweise eines Otto-Benzinmotors. Im Chemiekabinett heizten indes unter Anleitung von Lehrerin Hannelore Gröschel die Grundschülerinnen Marie Burgk und Catleen Stelzig aus Nobitz bei der Bonbonproduktion den Appetit der Leute an.

Die Jugendfeuerwehr aus Rositz um Truppführer Jan Simmert präsentierte Löschgerätschaften rund um Schläuche und Feuerlöscher. Den Aufbau eines Hohlstrahlrohrs erklärte Jungfeuerwehrmann Jakob Reinhold der Viertklässlerin Nele Scholz aus Langenleuba-Niederhain beinahe so akribisch wie ein wahrer Löschmeister.

„Hier kann man erfolgsorientiert lernen und dann die Schule mit dem Abitur in der Tasche verlassen“, fasste schließlich Zwölftklässler Nico Wiedemann die Vorteile am Lerchenberg zusammen.

Von Wolfgang Riedel