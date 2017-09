Vielfältig – Künstlergruppe Altkirchen stellt in Altenburg aus

Altenburg. Der Nikolaiturm in Altenburg und ein Blick auf Kleintauschwitz in Acryl, ein Bauernhaus und die Kirche Romschütz in Pastellkreide, eine Seenlandschaft als Aquarell – als das und noch viel mehr ist derzeit in der Altenburger Rathaus-Galerie zu sehen. „Vielfalt des Altenburger Landes“ ist die Exposition überschrieben, die nicht nur vielfältige Motive, sondern auch vielfältige Handschriften zeigt. Denn die neue Galerie wird nicht von einem Künstler, sonder von der „Künstlergruppe Altkirchen“ gestaltet, die seit 2000 besteht und zu der insgesamt sieben Hobbykünstler gehören.

Kennengelernt haben sich Irmtraut Jonasson, Hellgard Haarhaus, Kathrin Brand, Christel Franke, Annett Arnold, Angelika Walther und Jochen Kößling bei einem Kurs der Volkshochschule in Schmölln, der von Sabine Ziergiebel geleitet wurde. Die Gruppe hatte nach Ende des Kurses beschlossen, dem liebgewonnenen Hobby weiter gemeinsam zu frönen. So trifft man sich seither im Rhythmus von zwei Wochen jeweils für zwei Stunden in Altkirchen.

Diese Zeit nutzen die Mitglieder, die aus Altenburg, Schmölln und Altkirchen kommen und zwischen 50 und 75 Jahre alt sind, zum gemeinsamen Malen und zum Erfahrungsaustausch. Mit dabei ist auch immer wieder Sabine Ziergiebel, die ihren einstigen Volkshochschule-Schülern auf deren Bitte hin die Treue gehalten hat.

Bisher gab es schon einige Gemeinschaftsausstellungen, aber auch verschiedene Präsentationen einzelner Gruppenmitglieder. Fürs Altenburger Rathaus hat Angelika Walther insgesamt 38 Bilder aus dem vielfältigen Angebot ihrer Mitstreiter ausgesucht. Die unterschiedlichsten Motive, Farben und Maltechniken sollten vertreten sein – um dem Thema der Ausstellung gerecht zu werden.

„Die Teilnehmer suchen sich ihre Motive selbst aus“, erzählt Sabine Ziergiebel, vom Beruf Textildesignerin. Meist werden sie vorher fotografiert und dann abgemalt, was Sabine Ziergiebel nicht unbedingt gefällt. „Sie möchte eigentlich, dass wir frei malen, aber wir wollen da noch nicht so recht ran“, bekennt Angelika Walther.

Die Arbeiten der sieben Hobbykünstler können sich selbstverständlich trotzdem sehen lassen. Sogar Rathaus-Chef Michael Wolf war zur Ausstellungseröffnung sehr angetan – und in einem Fall sogar überrascht. „Ich wusste gar nicht, dass meine Mitarbeiter so kreativ sind“, sagte er mit Blick auf Künstlergruppen-Mitglied Jochen Kößling. Denn der heute 75-Jährige war vor seiner Pensionierung viele Jahre in der Presseabteilung des Rathauses tätig.

Die Ausstellung ist bis zum 24. November in der zweiten Etage des Altenburger Rathauses zu den Öffnungszeiten der Behörde zu besichtigen: montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr. Die ausgestellten Bilder können käuflich erworben werden.

Von Ellen Paul