Altenburg/Burkersdorf. Auf der Bundesstraße 7 hat sich am Sonnabendnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei in Altenburg mitteilte, krachten kurz vor 14 Uhr bei Burkersdorf zwei Autos ineinander. Insgesamt wurden bei dem Zusammenstoß nahe des Nobitzer Ortsteils vier Personen schwer verletzt. Ein Mann so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Jena geflogen werden musste.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei spielte sich der Unfall so ab: Ein 79-Jähriger wollte mit seinem Kia von der Schmöllnschen Landstraße aus Richtung Altenburg kommend nach links auf die B7/B93 Richtung Windischleuba/Borna abbiegen. Dabei übersah er einen 54-Jährigen mit seinem Skoda, der auf der Ortsumfahrung der Skatstadt Richtung Schmölln unterwegs war. Bei der Kollision wurden neben dem mutmaßlichen Unfallverursacher auch seine 33-jährige Beifahrerin sowie der Fahrer des anderen Autos und dessen 50-Jährige Insassin Auto schwer verletzt.

Die B7 war wegen der Kollision und der damit verbundenen Bergungs- und Ermittlungsarbeiten etwa zwei Stunden lang gesperrt. Danach rollte der Verkehr wieder reibungslos. Die Ermittlungen der Polizei dauerten auch am Sonntag noch an.

Von haeg