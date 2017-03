Altenburg. Am Freitag kam es auf der Ortsumfahrung Altenburg (B7) zu einem Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen. Vier Personen wurden verletzt, eine davon schwer. An einer Baustellenampel, die Rot zeigte, standen mehrere Fahrzeuge, die in Fahrtrichtung Borna unterwegs waren. Ein Lkw-Fahrer (55) bemerkte das zu spät und versuchte, einen Unfall zu vermeiden. Dabei kollidierte er mit einem Toyota, welcher auf den vor ihm stehenden Suzuki und Mitsubishi geschoben wurde. Der Unfallverursacher geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Die Fahrbahn musste für Bergungsarbeiten rund drei Stunden gesperrt bleiben, teilte die Polizei mit.

Von HS