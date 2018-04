Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Altenburg. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag um 15.05 Uhr am Mehnaer Kreuz. Die 29-jährige Fahrzeugführerin eines Renault Clio hatte die Absicht, auf die Landstraße aufzufahren, die von Altenburg Richtung Hartha verläuft. Dabei missachtete sie vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Fiat (Fahrer 46). Es kam zum Zusammenstoß. Insgesamt vier verletzte Insassen der Fahrzeuge mussten ins Klinikum zur ärztlichen Versorgung gebracht werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Infolge der Kollision entstanden erhebliche Schäden an beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten. Der Anhänger, der sich am Fiat befand, kippte um und die Ladung verteilte sich auf der Straße.

Von ovz