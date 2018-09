Altenburg

Am Dienstag-Vormittag missachtete gegen 10.30 Uhr der Fahrer (80) eines Audi beim Überqueren der Kreuzung Johannisgraben / Johannisstraße die Vorfahrt eines Stadtbusses (Fahrer 53), so dass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei stürzten vier Mitfahrerinnen (61, 64, 78, 84). Alle vier Frauen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen, teilte die Polizei mit.

Von LVZ