Lucka. Auf ein erfolgreiches Jahr können die Wellpappenhersteller aus Lucka zurückblicken. Das 25. Jahr der Erfolgsgeschichte in der Kleinstadt war zum einen von der Berufung dreier neuer Geschäftsführer und zum anderen von einem Auftragsplus gegenüber dem Vorjahr bestimmt. Firmenimperator Uwe Eikemeier zieht sich nach und nach aus der Geschäftsführung zurück, bringt sich jedoch als graue Eminenz immer noch mit gutem Rat ein.

Seine Tochter Cornelia Eikemeier, die seit sieben Jahren regelmäßig im Luckaer Werk ist, zeichnet als eine der drei Führungsspitzen für Stabsregie, Finanzen und Einkauf verantwortlich. Wenn sie in Lucka ist, dann ist meist auch ihr Vater an ihrer Seite. „Wir ergänzen uns, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Allerdings haben wir bisher stets einen Konsens gefunden“, meint sie.

„So wie sich meine Tochter, Mathias Zscherpe und Volkmar Nüssel nach und nach einarbeiten, ziehe ich mich zurück“, meint Uwe Eikemeier, der sich das Büro inzwischen mit seiner Tochter teilt. „Unter der neuen Führungscrew ist der Betrieb seit März ohne jegliche Abstriche weitergelaufen“, kann der 72-Jährige kurz vor dem Jahresende zufrieden einschätzen.

Die Auftragsbücher waren 2016 so gut gefüllt, dass die Menge der Aufträge hohe Anforderungen an die terminliche Abstimmung stellte, betont Cornelia Eikemeier. Um die Aufträge fristgemäß abzuarbeiten, sei teilweise in drei Schichten gearbeitet worden. Sie verwies zudem darauf, dass die Verpackungen immer anspruchsvoller werden. Denn der Kunde, soll damit leichter umgehen können.

„Unser Online-Handel Packen 24 boomte in diesem Jahr weiter. Deshalb ist im nächsten Jahr ein Erweiterungsbau geplant“, kündigt Cornelia Eikemeier an, die darauf verweist, dass dann auch die Palette der Angebote erweitert werden könnte. Für den Online-Handel sei jedoch ihr Bruder zuständig. Um den Luckaer Betrieb zukunftssicher zu machen, sei außerdem vorgesehen, in eine Erweiterung der Wellpappenmaschine zu investieren.

„Wir gehen natürlich auch in anderen Bereichen mit der Zeit und stellen uns vor allem bei der neuen Technik den steigenden Anforderungen“, meint Cornelia Eikemeier. Durch ständige Neuerungen im IT-Bereich sei zum Beispiel der Server an seinen Grenzen angelangt. Hier seien dringend Investitionen nötig. Damit reagiere man unter anderem auf den Trend, dass die Kunden ihre Rechnungen nur noch per E-Mail und das nur noch monatlich und nicht mehr wöchentlich haben wollen, so Uwe Eikemeier. Dem liegt vor allem am Herzen, dass die knapp 300 Mitarbeiter den Anforderungen, die die moderne Technik stellt, gewachsen sind. „Weil wir die Menschen mitnehmen müssen, führen wir regelmäßig Schulungen durch“, betont er.

Um die Kunden termingerecht beliefern zu können, hatte sich das Unternehmen einen eigenen Fuhrpark aufgebaut. Inzwischen ist der von 60 auf 46 LKW heruntergefahren worden. „Ferntouren über 200 Kilometer vergeben wir mittlerweile fast alle an Speditionen“, sagt die graue Eminenz auf Nachfrage.

Weil Cornelia Eikemeier drei Kinder hat und nicht nur in Lucka, sondern seit 20 Jahren auch im Langenhagener Betrieb stark eingebunden ist, stehen ihr die beiden anderen Geschäftsführer zur Seite. Zscherpe und Nüssel sind, anders als sie, ständig im Unternehmen präsent.

Von Marlies Neumann