Altenburg

Die Sommerferien stehen vor der Tür – sechs Wochen schulfrei und viel Freizeit sind angesagt. Damit keine Langeweile aufkommt, haben diverse Einrichtungen im Altenburger Land volles Programm. Eine umfassende Übersicht, was in den Ferien in der Region geboten wird, finden Sie in der Printausgabe der Osterländer Volkszeitung am 28. Juni.

Akteure im Altenburger Veranstaltungskalender sind zum Beispiel das Kinder- und Jugendhaus der Johanniter in Nord, der Kinder- und Jugendtreff Eastside und das „Abstellgleis” in der Otto-Dix-Straße, aber auch Kulturstätten wie das Schloss und das Lindenau-Museum. Ein Höhepunkt der Sommerferien ist das große Kinderfest auf der Teehauswiese am 12. August. In Meuselwitz haben sich die Teams des Schüler-Jugend-Freizeitzentrums und des Lutherhauses einiges einfallen lassen, auch in Posterstein, Schmölln und Waldenburg sind Ferienkinder willkommen.

Von OVZ