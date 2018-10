Altenburg

Es ist inzwischen gute Tradition: Alljährlich laden die Mitglieder des Vollmershainer Schalmeienvereins zum großen Abschlusskonzert in den Goldenen Pflug und die Besucher danken es mit regem Zuspruch. Das war auch zur 22. Auflage am Sonntag nicht anders – zur Freude von Musikern und Gästen.

Repertoire von Madonna bis Bon Jovi

„Unser musikalisches Repertoire reicht von Schlagern der 70er- und 80er-Jahre über die Neue Deutsche Welle, Songs von Ute Freudenberg bis hin zu Madonna sowie Rock- und Popmusik mit Titeln von Bon Jovi und Co“, sagte der Vereinsvorsitzende Jonny Roensch mit Blick auf seine Musiker, die in Reihe durch den Saal entlang der voll besetzten Tischreihen hin zur Bühne marschierten.

Ohrenschmaus für echte Fans

Der laute, scharfe und teils nasale Klang der Schalmeien, gepaart mit wuchtigen Trommel- und Paukenschlägen, gedieh fast immer wieder zu einer heißrhythmischen Mischung, die das Publikum faszinierte. „Ein absoluter Ohrenschmaus, einfach genial“, lobte Kerstin Heuschkel aus Neukirchen bei Crimmitschau das Musikangebot. Und Kerstin Weber, extra mit Ehemann Uwe aus Bad Köstritz angereist, outete sich als richtiger Fan: „Da wo unsere Vollmershainer loslegen sind auch wir. Heute sind wir allerdings das erste Mal hier im Pflug zum Abschlusskonzert.“

Auch Fritz Haller aus Glauchau hatten es die Klänge angetan. „Schalmeienkapellen sind mir noch gut aus DDR-Zeiten in Erinnerung. Da führten sie etwa Demonstrantenzüge am 1. Mai an“, blickte er zurück. Dass die Schalmeien, gepaart mit anderen Instrumenten wie Trommeln, Pauken und Lyra aber auch ein echtes Medley aus Schlager und Poprock zaubern können, war aber auch für ihn neu. Fasziniert war er insbesondere von Vereinstrommler Patrick Ruiter, der schon seit 2007 die Drumsticks schwingt.

Drafi-Deutscher-Hit als absolutes Highlight

Nach dem ersten dreiviertelstündigen Einsatz der Vollmershainer bereicherten in der ersten Pause die Tänzerinnen der Eagles Cheerleader aus Schmölln das Konzertprogramm. Nach der Pause tönten die Schalmeien mit dem Klassiker „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ von Schlagerlegende Udo Jürgens los. Und schon tänzelten auch die Vereinsfans Jana und Silke aus Gera begeistert mit.

Zum absoluten Highlight brillierte schließlich der Drafi-Deutscher-Hit „Marmor, Stein und Eisen bricht“, bei dem der martialische Einsatz des Schlagzeugs die Schalmeienklänge beeindruckend ergänzte. „Wunderbar, der gute alte Drafi springt bei dieser Wucht an Klängen ganz gewiss aus dem Grab“, schätzte Fred Müller aus Leipzig ein. Und selbst oben auf dem Rang schwang Helmut Seidel aus dem rheinländischen Siegen euphorisch Arme und Beine im Rhythmus mit.

Ehrung für die jüngste Musikerin

Mit Beginn der zweiten Pause stellte schließlich Moderator Maik Michaelis die Altenburger Tanzgruppe „Energy Diamonds“ um Leiterin Angelika Lange vor, die das Publikum mit einem gekonnten Dancing-Mix unterhielten. Nachdem Moderator Michaelis vor der Riesengästeschar die jüngste Schalmeibläserin, die 10-jährige Pia Reinhold geehrt hatte, ging das Altenburger Musikevent in die dritte Runde. Und auch in dieser tänzelten und sangen viele Fans, so wie Juliane Hübner aus Vollmershain, Katrin Groß aus Ponitz und Tobias Reinhold aus Weida mit Freuden mit.

Von Wolfgang Riedel