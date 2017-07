Vollmershain. Großer Jubel gestern in Vollmershain: Der örtliche Schalmeienverein hat es tatsächlich geschafft und sich den Sieg beim MDR-Vereinssommer gesichert.

Gegen 17.30 Uhr gab es die erlösende Nachricht für die Musikanten: Mit 296 Besuchern Vorsprung hatten sie sich gegen den KC Rot-Weiß Seyda aus Sachsen-Anhalt durchgesetzt. „Ich bin noch ganz euphorisch, das ist noch nicht ganz gesackt“, bekannte der hörbar überwältigte Vereinsvorsitzende Jonny Roensch am Telefon.

Bis zum Schluss habe man trotz der 1712 in der vergangenen Woche gezählten Besucher zittern müssen, denn die anderen Teilnehmer hatten sich alle Mühe gegeben, noch an den Vollmershainern vorbeizuziehen – letztlich vergebens. Der Schalmeienverein setzte sich so – als einziger ostthüringer Verein – gegen insgesamt 14 Mitbewerber aus dem gesamten mitteldeutschen Raum durch.

Freuen können sich die Vollmershainer nun über 5000 Euro Preisgeld. Davon soll nun zuerst die Neuanschaffung der charakteristischen Malchertrachten finanziert werden, die die inzwischen 25 Jahre alten Vorgängermodelle ersetzen. „Der restliche Betrag fließt dann in die Anschaffung von neuen Instrumenten für unseren Nachwuchs“, erläuterte Jonny Roensch.

Obendrauf gab es auch noch einige Freikarten für den Freizeitpark „Belantis“. Die werde man für einen großen Ausflug mit dem Nachwuchs und deren Familien verwenden. Zunächst aber galt es auch in Vollmershain, den Sieg angemessen zu würdigen. „Wir feiern jetzt erstmal“, kündigte Roensch schmunzelnd an.

Von Bastian Fischer