Geschäftsführer geht in Ruhestand

Ralf Neumann, Eigentümer des „Drogenhauses“ in der Baderei, geht Ende Juli in den Ruhestand. Die mehr als 200 Jahre alten Räumlichkeiten verkauft er an ein anderes, traditionsreiches Unternehmen aus der Skatstadt: die Altenburger Destillerie & Liquerfabrik.