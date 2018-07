Wintersdorf/Regis-Breitingen

Das in der Nacht zum Mittwoch verschwundene Känguru aus Wintersdorf ist noch immer nicht zurück – und offenbar auf großem Fuß unterwegs. In der Nacht zum Donnerstag sei das Tier im Bereich von Regis-Breitingen im Landkreis Leipzig gesichtet worden, teilte die Polizei mit. Der Besitzer des Kängurus, das ein Jungtier im Beutel trägt, habe sich auf den Weg gemacht, um das Tier zu identifizieren und nach Möglichkeit wieder zu einzufangen. Es war jedoch nicht damit zu rechnen, dass er das noch im Laufe des Tages schafft. Wie das Tier die rund 15 Kilometer lange Strecke nach Sachsen zurücklegte, war zunächst unklar.

Zumindest spricht nun einiges dafür, dass sich das Känguru nicht im Griff jener Einbrecher befindet, die in der Nacht zum Mittwoch auf eine Koppel an der Waltersdorfer Straße in Wintersdorf eingedrungen sind. Die bislang unbekannten Täter tragen die Schuld am Verschwinden des Tieres. Sie hatten den Weidezaun aufgeschnitten und es auf die dortige Spendenbox abgesehen.

