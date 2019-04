Altenburg

Ein bisschen geht es in diesen Tagen im Altenburger Landestheater zu wie in einem sehr kreativen Taubenschlag. Wo sonst intensiv für die nächsten Inszenierungen geprobt wird haben von Dienstag bis Donnerstag gut 120 Schüler der 8. bis 10. Klasse aus dem gesamten Kreis das altehrwürdige Haus in Beschlag genommen. Das Ziel: Im Rahmen der Schultheatertage des Altenburger Landes sollen die Jugendlichen wichtigen Input für die künftige Theaterarbeit an ihren Schulen mit auf den Weg bekommen.

Zahlreiche Workshops rund ums Theater

„Junge Menschen dabei zu unterstützen, selbst auf die Bühne zu gehen und zu spielen, ist für uns eine Selbstverständlichkeit“, betont Theaterpädagogin Anna Borcherding beim Rundgang. Als die Idee ans Landestheater herangetragen wurde, sei die Entscheidung, das Haus für die Aktionstage zu öffnen, da ohne viel Federlesens gefallen. Und den Schülern von Regelschulen und Gymnasien aus Gößnitz, Altenburg, Meuselwitz, Schmölln und Rositz wird einiges geboten.

Gleich vier verschiedene Workshops – geleitet von Theaterpädagogen und Schauspielern – widmen sich den unterschiedlichsten Facetten der Theaterarbeit. „Neben schauspielerischen Grundlagen und dem ,physical theatre’ geht es auch um eine bessere Wahrnehmung von sich selbst und Mitspielern auf der Bühne sowie um die bestmögliche Figurenfindung“, zählt Borcherding auf. Daneben locken Führungen durchs Haus, ein Blick in den Kostüm- und Maskenfundus sowie andere gemeinsame Aktionen.

Zur Galerie Rund 120 Schüler nehmen derzeit an den Schultheatertagen des Landkreises am Altenburger Landestheater teil – und lernen viel Wissenswertes für die Arbeit auf der Bühne.

Vom Finden einer Elfe bis zum Jazztanz

Ein Konzept, mit dem bei den Schülern offene Türen eingerannt werden. „Ich bin wirklich positiv überrascht. Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, wie komplex Theater wirklich sein kann“, gibt etwa die 16-jährige Nora Müller vom Meuselwitzer Seckendorff-Gymnasium zu. Sie hat sich im Zuge eines Workshops mit der Figurenfindung befasst. „Wir spielen dieses Jahr den ,Sommernachtstraum’ und haben hier geübt, uns richtig in unsere Rolle hineinzufinden.“ Für Nora bedeutete das: Vom Gang über das Sprechen bis zum Agieren mit ihren Bühnenpartnern musste alles möglichst exakt so umgesetzt werden, wie es die von ihr gespielte Elfe tun würde. Gar keine so leichte Aufgabe, wie sich lachend zugibt.

Ähnlich erging es auch Mitschülerin Annalena Maechler. „Wir haben ein wenig Ballett und Jazztanz geübt und eine kleine Choreografie einstudiert. Zu erleben, dass Theater eben nicht nur aus Schauspielern besteht, war wirklich interessant“, so die 15-Jährige.

Vorführungen für die Altersgenossen

Am Nachmittag ging es dann für die ersten Gruppen direkt auf die Bühne. Im Heizhaus wurde den anderen Schüler-Darstellern der jeweilige Arbeitsstand der aktuellen Stücke der Kurse präsentiert. Für den Auftakt waren die Schüler der Gößnitzer Regelschule zuständig, die sich in „Das gibt es nur im Märchen“ gerade unter Jugendlichen aktuellen Themen wie Ausgrenzung und Vorurteilen widmen – geklammert vom ganz klassischen Märchenstoff des „Froschkönigs“. Dass dabei noch der ein oder andere Darsteller beim Text ins Stocken geriet und noch nicht alle Abläufe saßen, war kein Beinbruch: Im Nachgang zu den Vorführungen konnten und sollten die anderen Theatergruppen konstruktives Feedback geben und so die Stückentwicklung voranbringen.

Redaktionsteam begleitet die Tage

Und auch abseits der Bühne wurde fleißig gewerkelt. Eigens für die Schultheatertage fand sich unter Leitung von Dramaturgin Svea Haugwitz eine Zeitungs-AG zusammen. Die Aufgabe des Jungredakteurs-Trios: Die Tage umfassend begleiten, mit Kurzrezensionen, Interviews, Erfahrungsberichten und vielen Fotos festhalten – und am Ende in gedruckter Form aufbereiten, ganz wie in einer regulären Redaktion eben. „Ich konnte heute etwa ein Interview mit Schauspieler Manuel Struffolino führen. Das war schon spannend, auch wenn ich am Anfang ganz schön nervös war“, berichtet die 15-jährige Jolina Stache von der Regelschule Am Eichberg in Schmölln nicht ohne Stolz.

Von Bastian Fischer