Altenburg

Wikinger in Altenburg? Vor ziemlich genau 110 Jahren hat diese Spezies kämpferischer wie trinkfester Nordlichter am Großen Teich Station gemacht – zumindest dem Anschein nach. Am 13. August 1908 feierten die angehenden und in Altenburg lernenden Techniker auf dem Großen Teich sowie der Insel ein rauschendes Wikingerfest, an dem sogar der Herzog teilnahm.

Wieder ausgegraben hat diese wohl in Vergessenheit geratene Episode überbordender Altenburger Feierlaune der Chef des Altenburger Traditions-Verlages, Alexander Vogel. „Das war aber eher nur ein Zufall, als ich bei meinen Recherchen zur Biografie des bekannten Altenburger Malers Otto Pech, genannt Pix, auf diese Episode gestoßen bin“, erzählt der 41-Jährige. Pix selbst hat maßgeblich an den rund ein halbes Jahr dauernden aufwendigen Vorbereitungen für das Wikingerfest mitgewirkt. Unter anderem gestaltete der Künstler Kulissen und Kostüme mit.

Immenser Aufwand für die Show

„Es war schon beeindruckend, welchen immensen Aufwand die Organisatoren vor 110 Jahren trieben, um alles auch möglichst stilecht zu gestalten. Beispielsweise wurde eine richtige Bootsflotte gebaut, mit der die Wikinger dann über den Großen Teich gen Insel zogen. Und diese Insel war komplett unter der Regie des legendären Wirts namens Inselmüller zu einem Wikingerlager umgestaltet worden“, so Vogel. Und es muss ein rauschendes Fest gewesen sein. Zeugnis davon legen zahlreich erhaltene Fotografien ab, die sich im Schlossmuseum oder im Privatbesitz befinden.

Alexander Vogel hat die Ergebnisse seiner Recherchen zur kurzen Invasion in einer Broschüre festgehalten, die auch oppulent mit Bildern illustriert ist. „Fast durchweg Aufnahmen, die zuvor noch niemand gesehen hat“, wirbt der Autor.

Ganze Heftreihe geplant

Die Broschüre trägt den Namen „Altenburger Geschichten“ und soll anlässlich des Tages des offenen Denkmals erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und für 14,90 Euro neben dem Teehaus verkauft werden. „Vorerst ist sie in einer Miniauflage von 100 Exemplaren erschienen“, so Vogel. Und nach seinen Vorstellungen soll „Altenburger Geschichten“ nur der Auftakt einer ganzen Reihe sein.

„Ich plane daraus eine richtige Serie zu machen, die in unregelmäßigen Abständen erscheinen soll und die sich mit historischen Ereignissen oder Feiern in Altenburg befasst, die in Vergessenheit geraten sind“, so Vogel.

Von Jörg Wolf