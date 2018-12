Altenburg

Baustellen-Endspurt vor dem Fest: Auch in der Vorweihnachtswoche müssen sich Autofahrer in der Skatstadt an gleich mehreren Stellen wieder auf Einschränkungen und Umleitungen einstellen.

Tageweise Sperrungen

So wird am kommenden Montag, den 17. Dezember, die Knausche Straße gesperrt. Grund sind Deckenschlussarbeiten, teilt die Stadtverwaltung mit. Konkret geht zwischen der Niemöllerstraße und der Auenstraße auf Höhe Remondis nichts mehr. Eine Umleitung wird entsprechend ausgeschildert, heißt es aus dem Rathaus.

Ebenfalls gesperrt wird einen Tag später, am Dienstag, den 18. Dezember, dann die Gerstenberger Straße bis zum Ortseingang Gerstenberg. Nötig wird dies wegen Arbeiten zum Asphalteinbau. Auch hier wird eine Umleitung eingerichtet.

Bauverzögerung und Einbahnstraße für einen Tag

Länger als bisher geplant müssen darüber hinaus die Sperrungen im Ortsteil Zschechwitz aufrecht erhalten werden. Wegen Bauverzögerungen ist voraussichtlich bis zum kommenden Freitag, den 21. Dezember, im Breiten Weg und im Schmalen Weg kein Durchkommen für Kraftfahrer, so die Stadtverwaltung.

Zuletzt wird am kommenden Montag der Asphalt in der Remsaer Straße eingebaut. Um die Arbeiten durchzuführen muss die Trasse für einen Tag noch einmal als Einbahnstraße deklariert werden – und zwar im Abschnitt zwischen der Leipziger Straße und der Mozartstraße. Dabei, wird mitgeteilt, kann der Verkehr in Richtung Remsa in gewohnter Weise rollen. In der Gegenrichtung werden Autos und Lkw über die Porphyrstraße und die Leipziger Straße umgeleitet.

Von Bastian Fischer