Seit 2015 ist der Bootsverleih am Inselzoo in der Hand von Diana Riechel und ihrer Agentur. Doch damit ist nun Schluss. 2019 werde sie nicht noch einmal in die Saison starten, kündigte sie an. Die Stadtverwaltung hält mit konkreten Plänen noch hinterm Berg, hat sich zur Zukunft des Verleihs jedoch positioniert.