Meuselwitz

Keine endgültige Vereinbarung, aber zumindest eine deutliche Tendenz: Das ist das Ergebnis der Verhandlungsrunde am Donnerstag im Konflikt um Stellenkürzungen bei der Meuselwitz Guss.

Weniger Streichungen, dynamischer Prozess

Im Zuge der Gespräche habe die Arbeitgeberseite, wie bereits vermutet, ein gutes Stück weit eingelenkt, so Michael Beer von der IG Metall Jena-Saalfeld und Gera. So soll auf 25 der ursprünglich 100 Stellenstreichungen verzichtet werden – wenn dafür wie angeboten die Arbeitszeit auf 35 Stunden pro Woche ohne Lohnausgleich gesenkt wird.

Der Prozess, so Beer, solle dynamisch ablaufen – solange es die Auftragslage erlaube, werde weiter eine gewohnte 38-Stunden-Woche gearbeitet. Im Gegenzug soll auf Arbeitnehmerseite ein Freiwilligenprogramm gestartet werden. Am kommenden Mittwoch wolle man die betroffenen Kollegen über 55 Jahre im Betrieb über die Möglichkeiten und Sozialpläne informieren.

Zeit bis 2020

Die avisierte Regelung soll zunächst bis zum 30. Juni 2020 Bestand haben. „Ziel ist es, bis dahin wieder schwarze Zahlen zu schreiben“, betonte Beer. Sollte sich die Situation bereits 2019 bessern, wolle man bei einem positiven Betriebsergebnis den von den Arbeitnehmern akzeptierten Verzicht auf Sonderzahlungen entsprechend ausgleichen.

Die nächste Verhandlungsrunde soll am 7. August über die Bühne gehen. Dann will man laut Beer endgültige Ergebnisse erzielen. „Die Gespräche verlaufen sehr konstruktiv – auf beiden Seiten. Das soll auch so weitergehen.“ Auch die Arbeitgeberseite zeigte sich am Donnerstag angesichts der Fortschritte weitgehend zufrieden.

Von Bastian Fischer