Vorverkauf für Altenburger Heimturniere startet am Montag

Altenburg. Vorfreude, schönste Freude – das gilt nicht nur im Advent. Man kann sich sogar viele Monate auf ein Ereignis freuen, wenn es denn etwas ganz besonderes ist. Der allererste Bundesliga-Auftritt der Altenburger Formationstänzer vor heimischen Publikum zählt zweifellos dazu.

Seitdem die Standardformation des 1. Tanzsportclubs „Tanzkreis Schwarz-Gold“ Altenburg am 13. Mai 2017 beim Relegationsturnier im nordrhein-westfälischen Bocholt den zweiten Platz erkämpft und damit den Aufstieg aus der Regionalliga in die zweithöchste Klasse des bundesdeutschen Tanzsports perfekt gemacht hat, fiebern die skatstädtischen Tanzsportfans besagtem Heimturnier entgegen. Wer seiner Vorfreude kaum noch Herr werden sollte, kommt seinem Ziel nun schon ein bisschen näher: Am Montag, dem 8. Januar, beginnt der Kartenvorverkauf für das Turnier am 3. März im Goldenen Pflug.

Wenn die Schützlinge von Henriette Schaller an diesem Tag wieder unter dem frenetischen Jubel ihrer Anhänger aufs Parkett laufen, weiß man schon etwas mehr, wie sich die acht Altenburger Paare in der Bundesliga geschlagen haben. Denn das Altenburger ist bereits das vorletzte Turnier der Saison, bevor am 17. März in Rüsselsheim der Schlusspunkt gesetzt wird.

Los geht es schon am 20. Januar in Nienburg – und damit gleich mit einem kleinen Problem. Weil ausgerechnet genau an diesem Tag der Ball des Jahres der Tanzschule Schaller im Kulturhof Kosma mit einer neuen „Let’s Dance“-Show über die Bühne geht, kann die Trainerin, zugleich eine der beiden Tanzschul-Chefinnen, beim Auftaktturnier nicht dabei sein. „Meinen Part übernimmt eine Tänzerin, und ich drücke aus der Ferne die Daumen. Aber ich werde garantiert nicht weniger aufgeregt sein“, bekennt Henriette Schaller, die diesmal zum Glück nicht auch noch selbst mittanzen muss. Personalknappheit ließ ihr im Vorjahr keine andere Wahl.

Doch sonst hat sich nicht allzu viel geändert. Die Standardformation tritt noch einmal mit der Choreografie „Musica E“ und in den gleichen Kostümen wie im Vorjahr vor die Wertungsrichter. „Es wäre einfach ein zu großes Risiko, beim Neueinstieg in die Bundesliga mit etwas komplett Neuem an den Start zu gehen. Außerdem war die Zeit dafür einfach zu kurz“, erläutert die Trainerin. Denn die Skatstädter treffen auf eine starke Konkurrenz aus insgesamt sieben weiteren Formationen, darunter beispielsweise mit dem Boston-Club Düsseldorf einen Absteiger aus der 1. Bundesliga.

Doch die Altenburger Fans haben am ersten März-Wochenende noch weit mehr zu erwarten. Tags darauf, am 4. März, ist zugleich das Heimturnier in der Oberliga Süd Latein, in der der 1. TSC „Tanzkreis Schwarz-Gold“ in diesem Jahr mit dem A-Team unter Leitung von Birgit Schaller an den Start geht. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga – die Mannschaft hatte in der vorigen Saison einige Fehler gemacht und musste zudem kurzfristig den Ausstieg zweier Tänzerinnen verkraften – wären eigentlich seit langen wieder beide Lateinmannschaften in einer Liga vertreten gewesen. Doch das B-Team von Therese Schaller pausiert in dieser Saison – der vielen neuen und ganz jungen Tänzerinnen und Tänzer wegen, die noch nicht reif sind für solch ein großes Turnier.

Das Formationstanzturnier der 2. Bundesliga Standard beginnt am 3. März im Goldenen Pflug um 15 Uhr, die Oberliga Süd Latein startet am 4. März um 14 Uhr an gleicher Stelle.

Von Ellen Paul