Vorverkauf für die Sportparty gestartet

Sie steigt, die Vorfreude auf die Sportparty. Am 24. März werden im Kulturhof Kosma die Sportler, Mannschaften und Trainer des Jahres 2017 gekürt. Ab sofort gibt es für 19,90 Euro pro Stück Tickets für das Event in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes. Ab nächste Woche sind diese auch in der Tourismusinformation Altenburger Land erhältlich.