Altenburg

Trotz des derzeit trockenen Wetters und steigender Temperaturen bleibt die Waldbrandgefahr im Altenburger Land im Moment noch überschaubar. Die offizielle Waldbrandwarnstufe wird voraussichtlich bis Freitag auf der mittleren Stufe 3 verharren – das teilte das Forstamt Weida auf OVZ-Nachfrage mit. Die Prognose ergibt sich aus Daten des Deutschen Wetterdienstes, auf deren Basis das Forstamt seine Gefahreneinschätzung jeden Morgen aktualisiert. Die Warnstufe 3 hat „rein informativen Charakter für den Waldnutzer“ – die Forstämter weisen Waldbesucher vermehrt auf Gefahren hin, die etwa durch Zigaretten entstehen, und mahnen allgemein zur Vorsicht. Erst bei Stufe 4 können Feuerstellen im Wald durchs Forstamt gesperrt werden. Stufe 4 galt am Mittwoch lediglich für Teile Mittel- und Südthüringens.

Osterfeuer in Zschernitzsch abgesagt

Wegen der anhaltenden Trockenheit hatten einige Städte und Gemeinden in der Region am Wochenende bereits genehmigte Osterfeuer abgesagt. So etwa im Altenburger Ortsteil Zschernitzsch, wo sich die örtliche Freiwillige Feuerwehr gegen das geplante Osterfeuer nach der Osterbrunnen-Eröffnung entschied. Grund dafür war neben der Trockenheit auch der Wind am Sonnabend, teilte die Kirchengemeinde als Mitveranstalter auf Anfrage mit. In Zeitz gleich hinter der Landkreisgrenze, wo ebenfalls die Waldbrandgefahrenstufe 3 ausgerufen ist, untersagte die Stadtverwaltung jegliche Osterfeuer in den Ortsteilen.

Noch keine Prognose für Maifeuer

Zuständig für solche eventuellen Verbote sind die Ordnungsämter in den jeweiligen Gemeinden, berichtete das Landratsamt. Ob die bevorstehenden Maifeuer wegen der Trockenheit gefährdet sind, dazu konnte am Mittwoch noch keine Prognose abgegeben werden. Immerhin: Für das Wochenende ist im Altenburger Land Regen angesagt.

Gefährlicher als in Ostthüringen ist die Situation in Sachsen: Insbesondere im Norden des Nachbarfreistaates herrscht hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr, wurde das Gefahrenlevel in der Prognose für Donnerstag noch mal angehoben.

Von Maximilian König