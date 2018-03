Wann und wie oft muss die Straße gekehrt werden?

Altenburg. In Sachen Straßenreinigung war der Start in manchen Teil der Stadt mehr als holprig. So hatten die Straßenkehrmaschinen beispielsweise in der Wenzelstraße bis jetzt wenig Glück. Praktisch seit Silvester wurde dort die Straße erst ein Mal gekehrt – gestern halbseitig.

Auch Eberhard Schmidt ist dies gleich an verschiedenen Stellen in der Stadt aufgefallen. Darüber klagte er kürzlich am OVZ-Lesertelefon. „Ich bin Grundstückseigentümer und so selbst betroffen.“ Erst recht nach dem Erhöhen der Reinigungsgebühren zum 1. Januar würde er sich dafür interessieren, wo er erfahren kann, wann die Straßen gereinigt werden sollen und in welchem Rhythmus das vorgesehen ist.

Antwort gibt es im Internet auf der Homepage der Stadt Altenburg und für die, die nicht so auf du und du mit den neuen Medien sind, auch im Februar-Amtsblatt, informiert das Rathaus. „In dem Artikel im Amtsblatt haben wir auch die Reinigungsklassen der Straßen mit veröffentlicht, die festlegen, wie oft eine Straße gereinigt werden muss“, sagt Stadtsprecher Christian Bettels. Demnach gibt es drei Reinigungsklassen. Klasse eins besagt, es muss wöchentlich gekehrt werden, Klasse zwei heißt alle zwei Wochen Straße säubern, dementsprechend bedeutet Klasse drei ein dreiwöchiger Kehrzyklus.

Dass es hier und da nicht optimal angelaufen ist mit der Straßenreinigung, ist im Rathaus bekannt. Hintergrund sei ein ums andere Mal das Wetter gewesen. Es braucht nicht tagelang Schnee, um den Plan zu durchkreuzen. Dafür reicht der richtige Moment, genau dann nämlich, wenn gekehrt werden sollte – wie in der Wenzelstraße. Doch wenn der Termin erst ungenutzt verstrichen ist, kann er nicht einfach ein-zwei Tage später nachgeholt werden, weil der Reinigungsdienst dann an anderer Stelle in der Stadt unterwegs ist. Außerdem müssen die Anwohner über das Halteverbot im Rahmen der Straßenreinigung informiert werden, also die Schilder gestellt werden.

Februar-Amtsblatt: www.altenburg.eu/fm/2299/Amtsblatt%20Nr.%2008%20vom%2021.%20Februar%202018.pdf

Von Jörg Reuter