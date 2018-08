Schmölln

Unbekannte Täter haben am Mittwoch zwischen 11.45 Uhr und 13.15 Uhr einen in der Altenburger Straße aufgestellten Warenaufsteller eines Elektrogeschäftes entwendet und in Richtung Brückenplatz mitgehen lassen. Dort öffneten die Täter den Aufsteller und stahlen daraus diverse Taschen- und Küchenmesser sowie einige Scheren. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute und ließen den Aufsteller zurück, teilte die Polizei mit.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Altenburger Polizei, Telefon 03447/4710, zu melden.

Von LVZ