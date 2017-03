Ein Dorn im Auge ist OVZ-Leserin Gisela Pfennig aus Meuselwitz die ehemalige Konsum-Filiale an der Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße/Lessingstraße. Die seit Jahren verlassene Liegenschaft sei ein massiver Schandfleck im Stadtbild, ärgert sich die 60-Jährige. Und sie will wissen: Wann ändert sich dort mal was?